Во время заседания сенатор от Луизианы Джон Кеннеди иронично высказался о преувеличенных страхах, связанных с недавним отзывом радиоактивных креветок из магазинов. Как сообщает New York Post, сенатор высмеял опасения, что употребление этих морепродуктов может привести к мутациям, вплоть до появления новых органов, проиллюстрировав свои слова сценой из фильма «Чужой» с рождением ксеноморфа.

Несмотря на реальную опасность, исходящую от радиоактивного заражения, сенатор Кеннеди сосредоточился на абсурдности фантастических предположений о последствиях употребления этих креветок. Он признал свою заинтересованность в вопросе, подчеркнув, что увеличение производства креветок в США, особенно в штате Луизиана, одном из крупнейших производителей, принесёт экономическую выгоду.

«У меня нет сомнений в креветках, выращенных в Луизиане – свежих, а не радиоактивных. Но я понимаю, что некоторые магазины предпочитают покупать иностранные креветки, потому что они дешевле. Теперь мы знаем, почему: чёртовы креветки радиоактивны», — сказал он.

Реакция в социальных сетях была неоднозначной. Некоторые пользователи обвинили сенатора в распространении паники и попытке отвлечь внимание от других важных проблем. Другие же поддержали его позицию, подчеркнув необходимость поддержки отечественного производства и защиты потребителей от некачественных импортных продуктов.