Регион
8 сентября, 14:29

Пять отчаянных отдыхающих погибли во время купания в штормящем море в Крыму

В Крыму за три дня в море утонули пять человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay132

За последние три дня у берегов Крыма пять отдыхающих погибли на воде, а одного человека спасли. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.

«За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трём и спасён один человек. Основной причиной гибели людей на воде стало купание в штормящем море», — сообщил он.

Берег в Чёрном море покрылся зелёной жижей
Ранее Life.ru сообщал, что в Ялте и прибрежных посёлках округа запретили купаться в море из-за сильного шторма. В связи с аномально тёплой погодой, установившейся в Крыму, принято решение о продлении купального сезона вплоть до 15 октября. Температура морской воды у побережья Ялты и в других прибрежных районах полуострова продолжает оставаться комфортной, достигая показателей в +24...+25 °C.

Александра Мышляева
