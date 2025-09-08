Пять отчаянных отдыхающих погибли во время купания в штормящем море в Крыму

За последние три дня у берегов Крыма пять отдыхающих погибли на воде, а одного человека спасли. Об этом сообщил представитель Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.

«За минувшие три дня зафиксировано пять происшествий на воде, погибли, к сожалению, пять человек, помощь оказана трём и спасён один человек. Основной причиной гибели людей на воде стало купание в штормящем море», — сообщил он.