«Не мы разрывали контакты»: Лавров обрисовал перспективу новых отношений с Западом

Западные страны сами прекратили всяческие отношения с Россией, которая в свою очередь всегда готова к возобновлению контактов, однако никакого прежнего бизнеса с ЕС и США уже не будет. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время общения со студентами и педагогами МГИМО.

«Не мы разрывали отношения, не мы разрывали контакты. И если наши западные коллеги, включая словенских наших коллег, захотят эти отношения возобновить, мы будем к этому готовы, но, естественно, бизнеса, как обычно, бизнеса, как в прошлом, уже быть не может», — пояснил он.

Лавров подчеркнул, что Москва больше не собирается полностью доверять Западу и всегда будет держать в голове риски, заложенные в любой сфере сотрудничества. Также Россия не допустит попадания в зависимость от европейских стран, в частности в вопросах технологий.