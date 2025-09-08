Пилоты ВВС Финляндии начали обучение на F-35 в США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto
Первое лётно-техническое подразделение ВВС Финляндии приступило к курсу обучения пилотированию на истребителях пятого поколения F-35, которое проходит на американской авиабазе во Флориде. О начале учений сообщила пресс-служба финских ВВС.
«Сегодня начинается первоначальная подготовка первого лётно-технического подразделения ВВС Финляндии на F-35 в США», — отмечается в заявлении.
Как уточнили в военном ведомстве, начальный этап подготовки будет включать в себя теоретический курс и отработку навыков на специализированных авиационных тренажёрах. Этот этап программы обучения организован на территории штата Флорида. После его успешного завершения программа подготовки пилотов и технического состава будет продолжена в другом регионе Соединённых Штатов — штате Арканзас.
Напомним, что решение о закупке многофункциональных истребителей F-35A Lightning II было закреплено подписанным в 2022 году соглашением между Финляндией и американской корпорацией Lockheed Martin. В соответствии с договорённостями, ВВС страны получат в общей сложности шестьдесят четыре новых боевых самолёта.
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». Одним из ключевых элементов этой деятельности является создание в Лапландии командного центра для сухопутных подразделений НАТО.