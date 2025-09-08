Мессенджер MAX
8 сентября, 15:24

Пилоты ВВС Финляндии начали обучение на F-35 в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Первое лётно-техническое подразделение ВВС Финляндии приступило к курсу обучения пилотированию на истребителях пятого поколения F-35, которое проходит на американской авиабазе во Флориде. О начале учений сообщила пресс-служба финских ВВС.

«Сегодня начинается первоначальная подготовка первого лётно-технического подразделения ВВС Финляндии на F-35 в США», отмечается в заявлении.

Как уточнили в военном ведомстве, начальный этап подготовки будет включать в себя теоретический курс и отработку навыков на специализированных авиационных тренажёрах. Этот этап программы обучения организован на территории штата Флорида. После его успешного завершения программа подготовки пилотов и технического состава будет продолжена в другом регионе Соединённых Штатов — штате Арканзас.

Напомним, что решение о закупке многофункциональных истребителей F-35A Lightning II было закреплено подписанным в 2022 году соглашением между Финляндией и американской корпорацией Lockheed Martin. В соответствии с договорённостями, ВВС страны получат в общей сложности шестьдесят четыре новых боевых самолёта.

Медведев поставил крест на отношениях России и Финляндии
Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия готовит плацдарм для осуществления нападения на российскую территорию, при этом НАТО «всецело вовлечена в эти дела». Одним из ключевых элементов этой деятельности является создание в Лапландии командного центра для сухопутных подразделений НАТО.

