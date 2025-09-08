Борец вольного стиля Яхутлов трагически погиб в Феодосии, ему было всего 20 лет

В Крыму трагически погиб борец вольного стиля Азамат Яхутлов, ему было всего 20 лет. Об этом сообщается на сайте региональной Федерации спортивной борьбы. Там подчеркнули, что это был один из самых перспективных спортсменов.

«Трагически оборвалась жизнь одного из самых перспективных крымских борцов-вольников Азамата Яхутлова. 5 сентября Азамат погиб в Феодосии в результате несчастного случая на воде», — говорится в тексте.

Яхутлов – кандидат в мастера спорта России, призёр юниорского первенства страны, победитель нескольких всероссийских соревнований, а недавно стал серебряным призёром Спартакиады молодёжи РФ.