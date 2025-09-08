Российского губернатора приговорили к 8 годам тюрьмы на Украине

Украинским судом заочно к восьми годам лишения свободы приговорён губернатор Тверской области Игорь Руденя за поддержку российских военнослужащих и организацию передачи гуманитарной помощи в Бердянск Запорожской области. Об этом объявила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Ранее Life.ru рассказал, что Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно обвинению, музыкант финансировал действия, направленные на «насильственное изменение границ Украины», а также организовал сбор средств для поддержки участников СВО.