8 сентября, 15:06

Российского губернатора приговорили к 8 годам тюрьмы на Украине

Губернатор Тверской области Руденя заочно приговорён к 8 годам тюрьмы на Украине

Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Украинским судом заочно к восьми годам лишения свободы приговорён губернатор Тверской области Игорь Руденя за поддержку российских военнослужащих и организацию передачи гуманитарной помощи в Бердянск Запорожской области. Об этом объявила пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

«В Тернопольской области к восьми годам заочно приговорили губернатора Тверской области», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказал, что Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно обвинению, музыкант финансировал действия, направленные на «насильственное изменение границ Украины», а также организовал сбор средств для поддержки участников СВО.

Наталья Афонина
