Потерявший управление из-за недомогания водитель погиб в аварии под Ростовом

В Ростовской области водитель «Лады Приоры» погиб за рулём из-за резкого ухудшения состояния здоровья. О происшествии сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Авария произошла в понедельник утром на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Мужчине за рулём внезапно стало плохо. Он не справился с управлением, машина наехала на бордюр, съехала на придорожную стоянку и врезалась в стоящий там BMW.

«Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ГИБДД. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.