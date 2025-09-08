Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 15:49

Потерявший управление из-за недомогания водитель погиб в аварии под Ростовом

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области водитель «Лады Приоры» погиб за рулём из-за резкого ухудшения состояния здоровья. О происшествии сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Авария произошла в понедельник утром на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Мужчине за рулём внезапно стало плохо. Он не справился с управлением, машина наехала на бордюр, съехала на придорожную стоянку и врезалась в стоящий там BMW.

«Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ГИБДД. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом под Благовещенском
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом под Благовещенском

Ранее Life.ru сообщал о трагическом ДТП, которое произошло в Сургуте. Пятилетняя девочка попала под колёса Renault Logan, чуть-чуть отстав от своей мамы на улице. Скорее всего, ребёнок оказался в слепой зоне, что привело к трагедии. Пострадавшая с тяжёлыми ранениями отправлена в больницу. Инцидент произошёл под прицелом камер видеонаблюдения.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar