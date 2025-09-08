Потерявший управление из-за недомогания водитель погиб в аварии под Ростовом
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области водитель «Лады Приоры» погиб за рулём из-за резкого ухудшения состояния здоровья. О происшествии сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.
Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области
Авария произошла в понедельник утром на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Мужчине за рулём внезапно стало плохо. Он не справился с управлением, машина наехала на бордюр, съехала на придорожную стоянку и врезалась в стоящий там BMW.
«Водитель Lada Priora скончался на месте ДТП», — говорится в сообщении ГИБДД. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.
