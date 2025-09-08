В России предложили бесплатно отдавать товары в магазинах за ошибку в ценнике

Депутаты из партии «Новые люди» предложили новый закон для покупателей. Если на кассе товар пробивают по цене, которая выше, чем на ценнике, то его можно будет получить бесплатно. Документ, имеющийся в распоряжении ТАСС, предлагает дополнить Закон о защите прав потребителей соответствующей нормой.

Согласно проекту, если сумма в чеке превышает цену, предоставленную потребителю при ознакомлении с товаром, покупатель получит право потребовать возврата уплаченных средств без необходимости возвращать сам товар продавцу.

Инициаторы законопроекта — Владислав Даванков, Антон Ткачев, Ярослав Самылин и Владимир Плякин — считают, что существующая мера в виде возврата разницы в цене недостаточно мотивирует продавцов следить за актуальностью информации. По их мнению, новое правило заставит ретейлеров строже контролировать ценообразование, так как каждая ошибка будет приводить к прямым убыткам.