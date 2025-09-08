Весившая 121 кг британка застряла в свадебном платье и похудела в 2 раза

В Великобритании женщина, весившая 121 килограмм, сумела кардинально похудеть и стать красоткой после того, как застряла в понравившемся свадебном платье во время примерки. Об этом пишет издание What’s The Jam.

Кира Аллен проживает в Бирмингеме, ранее она никогда не занималась спортом, редко устраивала себе пешие прогулки, зато любила фаст-фуд, колу и прочую калорийную пищу. Женщина вспоминает, что запросто могла проглотить пачку печенья во время просмотра сериалов, а бургеры стали для неё привычной едой. В 25 лет британка заподозрила, что лишний вес стал сказываться на здоровье: периодически болели колени, а стоять дольше часа ей было невыносимо. Но женщина и тогда не решилась пойти в спортзал.

В 2021 году возлюбленный сделал ей предложение. Радостная британка сразу пошла выбирать платье. Но в первом же салоне она застряла в нём, пытаясь примерить. Высвобождать покупательницу пришлось продавцам, разорвав на ней платье. Вскоре врачи забили тревогу, Аллен предложили сделать операцию по уменьшению желудка, так как лишние килограммы сказывались на её состоянии. Испугавшись ножа хирурга, женщина взялась за свой внешний вид самостоятельно.

Сначала британка отказалась от фастфуда, перешла на здоровое питание, потом начала подолгу ходить пешком и, наконец, всё же записалась в спортзал, где разработала собственную программу тренировок. За пять лет ей удалось похудеть на 59 килограммов. Сейчас Аллен стала пропагандировать спорт, пробежки и активный образ жизни. Возвращаться в толстое тело со складочками ей больше не хочется.

«Теперь я чувствую себя потрясающе. Я была толстой всю жизнь — с детского сада, честно говоря, я всегда была крупной девочкой. Даже не могу описать свою радость. Очень собой горжусь», — восторгается Аллен.