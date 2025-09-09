Эмигрировавшего из РФ профессора обвинили в связях с нежелательной организацией

Бывшего преподавателя Ярославского педагогического университета Евгения Ермолина, который сейчас живёт в Европе, обвиняют в участии в деятельности нежелательной иностранной организации. Информация представлена в карточке на сайте Кировского районного суда Ярославля.

Профессор, по данным «Коммерсанта», хранил и делился в своих соцсетях материалами организации «Свободный университет»* (Латвия), которая была запрещена на территории РФ ещё в 2023 году. По данным Генпрокуратуры, её преподаватели популяризируют деятельность экстремистских структур.

Первое заседание, которое изначально было назначено на 8 сентября, перенесено на 2 октября. Евгений Ермолин много лет преподавал в ЯГПУ, занимая должности заведующего кафедрой культурологии, а затем журналистики, после чего переехал в Европу и уволился из вуза.

Ранее Министерство юстиции России сообщило об обновлении списка организаций, деятельность которых считается нежелательной на территории страны. В него вошли три иностранных неправительственных структуры: американская Human Rights Funders Network*, британский Королевский объединённый институт оборонных исследований* и швейцарская International Baccalaureate*.