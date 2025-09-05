Минюст внёс организации из Британии, США и Швейцарии в список нежелательных в РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey
Министерство юстиции России обновило список организаций, деятельность которых нежелательна на территории страны. В новый перечень попали три иностранных неправительственных структуры.
В список попали:
- американская Human Rights Funders Network (HRFN, «Сеть спонсоров прав человека»)*;
- британский «Королевский объединённый институт оборонных исследований» (The Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI)*;
- швейцарская International Baccalaureate («Международный бакалавриат»)*.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
А ранее стало известно, что Минюст внёс в список иноагентов журналистку Степанову** и экономиста Ицхоки**, а также ряд других физических и юридических лиц. Иноагентом также могут признать Валерия Меладзе — всё из-за того, что средства от европейского тура певца могут пойти на поддержку ВСУ.
* Внесены в реестр нежелательных организаций.
** Признаны иностранными агентами.