Медведев предупредил об опасности биологических диверсий от врагов России
Медведев: Недружественные страны могут занести в РФ опасные растения и бактерии
Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что враждебные страны могут намеренно заносить на территорию РФ опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом он сообщил в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам биологической безопасности.
«Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства», — подчеркнул Медведев.
Он обратил внимание, что причинами появления таких организмов могут быть не только естественные процессы вроде глобального потепления, но и целенаправленные действия. По словам Медведева, чужеродные виды влекут за собой серьёзные последствия, включая распространение тяжёлых инфекций, нашествия насекомых-вредителей и появление агрессивных сорных растений.
Зампред Совбеза уточнил, что инвазивные организмы приводят к массовым заболеваниям людей, вспышкам аллергии, гибели животных, потерям урожая, а также наносят значительный ущерб лесным и охотничьим ресурсам. Для решения этой проблемы, по его мнению, необходима планомерная работа всех профильных ведомств, органов власти и научного сообщества.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Хельсинки создаёт плацдарм для удара по России, а НАТО активно в этом участвует. Зампред Совбеза считает, что финские власти сознательно усиливают военную активность у российских границ, в частности создают штабы сухопутных войск альянса в Лапландии.