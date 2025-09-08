Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 18:09

Медведев предупредил об опасности биологических диверсий от врагов России

Медведев: Недружественные страны могут занести в РФ опасные растения и бактерии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что враждебные страны могут намеренно заносить на территорию РФ опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом он сообщил в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам биологической безопасности.

«Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства», подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание, что причинами появления таких организмов могут быть не только естественные процессы вроде глобального потепления, но и целенаправленные действия. По словам Медведева, чужеродные виды влекут за собой серьёзные последствия, включая распространение тяжёлых инфекций, нашествия насекомых-вредителей и появление агрессивных сорных растений.

Зампред Совбеза уточнил, что инвазивные организмы приводят к массовым заболеваниям людей, вспышкам аллергии, гибели животных, потерям урожая, а также наносят значительный ущерб лесным и охотничьим ресурсам. Для решения этой проблемы, по его мнению, необходима планомерная работа всех профильных ведомств, органов власти и научного сообщества.

Медведев призвал наградить сотрудников МВД за жёсткое задержание членов ОПГ
Медведев призвал наградить сотрудников МВД за жёсткое задержание членов ОПГ

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Хельсинки создаёт плацдарм для удара по России, а НАТО активно в этом участвует. Зампред Совбеза считает, что финские власти сознательно усиливают военную активность у российских границ, в частности создают штабы сухопутных войск альянса в Лапландии.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar