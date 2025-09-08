Глава российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказалась по поводу распоряжения Владимира Зеленского, ограничивающего выезд за пределы страны для экс-дипломатов Украины. По её мнению, процесс «декоммунизации», инициированный руководителем киевского режима, парадоксальным образом обернулся «советизацией», о чём, как цитирует Захарова, заявлял и один из бывших министров в его правительстве. Представитель МИД назвала эту ситуацию «заговором в дурдоме».

Поводом для оценки стал указ украинского президента, который раскритиковал бывший глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Экс-министр, чью прямую речь приводит издание, заявил, что никогда не думал, что ему придется бежать из своей страны, как вору ночью.

«То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме. Но при этом подобные заявления показательны: построение демократии по ультралиберальному образцу привило к появлению на Украине диктатуры, а «строители демократии», не дождавшись перемоги, разлетелись по зарубежным кормушкам. О чём Кулебище и рассказал: «Моя зарплата зависит от визитов в зарубежные страны», — написала Захарова.