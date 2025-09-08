Мессенджер MAX
8 сентября, 18:20

Школа в Донецке пострадала от атаки дрона ВСУ

Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Школа №62 в Куйбышевском районе Донецка получила повреждения в результате атаки с применением беспилотного летательного аппарата. Об инциденте сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Последствия вражеского удара БПЛА по школе №62 в Куйбышевском районе», — написал Кулемзин в своём телеграм-канале, опубликовав фотографии пострадавшего здания. По информации градоначальника, в результате атаки также было повреждено остекление в многоквартирном жилом доме на улице Батищева в Киевском районе города.

Как уже писал Life.ru, в годовщину освобождения Донбасса, вооружённые силы Украины использовали беспилотники «Лютый» для нанесения ударов по Донецку и Макеевке. Атака на многоэтажный дом в Донецке привела к крупному пожару, затронувшему несколько квартир, в то время как школа и жилые строения в районе Топаз пострадали от выбитых окон. Поступают сведения о как минимум одной жертве в Красногвардейском районе Макеевки в результате обстрела.

