8 сентября, 18:48

Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Средства ПВО отразили удар украинской ракеты в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Минувшей ночью противник атаковал российские регионы беспилотниками. Системы ПВО перехватили 7 БПЛА, три — над Тульской областью, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянским и Рязанским регионами.

