Система ПВО отразила ракетный удар ВСУ в Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Средства ПВО отразили удар украинской ракеты в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага. Последствия на земле уточняются», — написал он.
Минувшей ночью противник атаковал российские регионы беспилотниками. Системы ПВО перехватили 7 БПЛА, три — над Тульской областью, два — над Смоленской, а также по одному — над Брянским и Рязанским регионами.