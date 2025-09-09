В Музее современной истории России представили фильм о поэте Владимире Маленко

В Музее современной истории России состоялась премьера документального фильма «Поэт. Влад Маленко» из авторского цикла Олеси Шигиной «Русский голос». Мероприятие прошло в рамках «Недели кино» фестиваля «Кино на службе Отечеству» при участии фронтовиков, ветеранов СВО, представителей власти и культуры. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Среди гостей были начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, замминистра культуры Сергей Першин, чемпионка мира по биатлону Наталья Карпович и художники движения «Уголь земли русской».

Фильм посвящён творческому пути Владимира Маленко — поэта, продюсера и художественного руководителя Театра поэтов и Государственного музея Есенина. В ленте представлены его репортажи из горячих точек, размышления о вере, подвиге и судьбе России, а также история героя Евгения Родиoнонова, ставшего символом духовного сопротивления.

Кульминацией вечера стало вручение копии портрета погибшего бойца Владимира Кулешина его матери. Картина работы художника Евгения Емельянова вошла в коллекцию «Живопись на службе Отечеству», насчитывающую уже более 500 произведений.