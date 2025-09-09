Нефти предрекли истощение на Земле через 60 лет
Запасов нефти на Земле — как в России, так и во всём мире — хватит максимум на 60 лет. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков.
«Для меня открытием стало это «нефть с Россией навсегда». Американское энергетическое агентство прогнозирует, что запасы нефти на планете составляют 50-60 лет», — отметил политолог в интервью «Постньюс».
Он добавил, что с каждым годом добыча нефти требует всё больше ресурсов. Это связано с переходом на глубоководные шельфы, многие из которых находятся в зоне вечной мерзлоты. Эти условия ещё больше усложняют процесс добычи.
При этом глава Роснедр Олег Казанов ранее сообщал, что запасы нефти России не закончатся, если выполнять все условия их правильного воспроизводства и геологоразведки. По его оценке, из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти подготовлены только 19 миллиардов.