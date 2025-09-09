Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 05:11

Нефти предрекли истощение на Земле через 60 лет

Политолог Крутаков: Запасов нефти на Земле хватит максимум на 60 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Запасов нефти на Земле — как в России, так и во всём мире — хватит максимум на 60 лет. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков.

«Для меня открытием стало это «нефть с Россией навсегда». Американское энергетическое агентство прогнозирует, что запасы нефти на планете составляют 50-60 лет»,отметил политолог в интервью «Постньюс».

Он добавил, что с каждым годом добыча нефти требует всё больше ресурсов. Это связано с переходом на глубоководные шельфы, многие из которых находятся в зоне вечной мерзлоты. Эти условия ещё больше усложняют процесс добычи.

От нефти до криптовалюты: Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
От нефти до криптовалюты: Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

При этом глава Роснедр Олег Казанов ранее сообщал, что запасы нефти России не закончатся, если выполнять все условия их правильного воспроизводства и геологоразведки. По его оценке, из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти подготовлены только 19 миллиардов.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar