Запасов нефти на Земле — как в России, так и во всём мире — хватит максимум на 60 лет. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков.

«Для меня открытием стало это «нефть с Россией навсегда». Американское энергетическое агентство прогнозирует, что запасы нефти на планете составляют 50-60 лет», — отметил политолог в интервью «Постньюс».

Он добавил, что с каждым годом добыча нефти требует всё больше ресурсов. Это связано с переходом на глубоководные шельфы, многие из которых находятся в зоне вечной мерзлоты. Эти условия ещё больше усложняют процесс добычи.