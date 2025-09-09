Нетаньяху призвал жителей Газы немедленно покинуть город

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о подготовке масштабного наземного наступления на город Газа, призвав гражданское население немедленно покинуть территорию. По его словам, уничтожение 50 высотных зданий израильской авиацией за последние двое суток является «лишь прелюдией» к основным боевым действиям.

Нетаньяху подчеркнул, что многоэтажные сооружения целенаправленно разрушаются, так как они использутся радикалами ХАМАС для размещения командных пунктов и хранилищ оружия. Предупреждение прозвучало на фоне концентрации израильских сухопутных сил вокруг границы с сектором Газа.