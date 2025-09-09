Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 21:17

МИД сообщил об атаке иноагентов после слов Лаврова о многополярном мире

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

В МИД России сообщили, что после выступления министра иностранных дел Сергея Лаврова о многополярном мире началась атака со стороны иноагентов в медиапространстве.

«Отмечаем настоящую атаку иноагентов после слов министра Лаврова на встрече со студентами и преподавателями МГИМО», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что русофобы и пропагандисты пытаются исказить высказывания Лаврова о международных отношениях и будущем многополярном мире. Они зацепились за слова про Берлинскую стену, указывая, будто бы Лавров приписал её строительство Западу.

«Его слова были (в очередной раз) вырваны из общего контекста, когда он говорил о современных международных отношениях и будущем многополярном мире», — пояснили в министерстве.

Путин ответил на последний вопрос пленарной сессии ВЭФ: Каким будет мир в ближайшие десятилетия
Путин ответил на последний вопрос пленарной сессии ВЭФ: Каким будет мир в ближайшие десятилетия

Как сообщал Life.ru, Лавров подчеркнул, что Москва больше не намерена полностью доверять Западу. Россия всегда будет учитывать риски, связанные с любым сотрудничеством. Он отметил, что страна не допустит зависимости от европейских государств, особенно в области технологий.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar