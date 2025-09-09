Россиянка выиграла дело о дискриминации по национальному признаку в США

Суд в Чикаго обязал американскую компанию выплатить россиянке Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов за дискриминацию по национальному признаку. Об этом сама пострадавшая рассказала РИА «Новости».

По словам Муслимовой, в феврале 2023 года она обратилась в один из местных салонов, но сотрудница-украинка отказалась обслуживать её только из-за того, что она из России. Женщина сама подала иск, не прибегая к услугам адвокатов. Дело рассматривала Комиссия по правам человека штата Иллинойс.

Судья Дженнифер Нолен признала, что Муслимова столкнулась с «дискриминационным поведением, злым умыслом и русофобией». В решении указано, что компенсация в 20 тысяч долларов «разумно необходима для возмещения душевных страданий заявительницы». Муслимова считает это решение важной победой для всей российской диаспоры в США.

«Многие сталкиваются с подобным, но не подают в суд, думая, что выиграть невозможно. Но если человек хочет, он сможет защитить себя», – подчеркнула она.