Пожизненный бан: В России призвали блокировать проигрывающих большие суммы лудоманов

Межрегиональное общественное движение «Зов Народа» обратилось к депутатам Государственной думы с просьбой рассмотреть возможность блокировки аккаунтов пользователей на платформах онлайн-ставок и азартных игр при достижении чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей и более в течение календарного года. При достижении указанного лимита аккаунт пользователя должен быть автоматически и бессрочно заблокирован.

Согласно документу обращения, с которым ознакомился Life.ru, операторы азартных игр должны будут внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, отслеживающую все транзакции в реальном времени. При достижении 70-80% от установленного лимита пользователю должно направляться предупреждение. Для предотвращения создания новых аккаунтов предлагается использовать механизмы идентификации, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ожидаемыми результатами внедрения данной меры являются: защита граждан от финансового разорения, прежде всего наиболее уязвимых категорий населения; снижение социальной напряжённости через уменьшение количества семей, находящихся в состоянии кризиса; повышение социальной ответственности игрового бизнеса; создание эффективного автоматизированного инструмента, не зависящего от волевого решения зависимого человека; а также логическое развитие государственной политики, направленной на защиту граждан от разрушительных последствий игровой зависимости.

«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и способствуя формированию более ответственного отношения к азартным играм», — отметил председатель общественного движения Сергей Зайцев.