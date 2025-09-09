Песков высказался о возможном отпуске Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Владимир Путин не может позволить себе уйти даже в мини-отпуск. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства планирует отмечать предстоящий день рождения 7 октября.