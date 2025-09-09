200 тысяч фунтов за встречу: Экс-премьера Британии Джонсона уличили в тайных сделках с Мадуро и саудитами

Борис Джонсон снова оказался в центре громкого скандала. Как пишет The Guardian, бывший премьер-министр Великобритании после ухода в отставку в 2022 году активно зарабатывал на связях, которые приобрёл во время работы на Даунинг-стрит.

Речь идёт о возможных нарушениях этических норм и правил лоббирования, которые в Британии строго регулируют деятельность экс-политиков. Издание ссылается на утечку писем, чеков и речей Джонсона, попавших в распоряжение платформы Distributed Denial of Secrets. Судя по документам, экс-премьер через знакомого саудовского чиновника пытался выйти на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, чтобы предложить ему услуги консалтинговой компании.

Кроме того, выяснилось, что Джонсон получил более 200 тысяч фунтов от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, хотя публично отрицал получение каких-либо денег. А ещё в бытность премьером он тайно встречался с миллиардером Питером Тилем – одним из основателей Palantir, вскоре получившей крупный контракт с Национальной службой здравоохранения Англии.