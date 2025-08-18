Команда президента США Дональда Трампа злится на ту «группу поддержки» из лидеров ЕС, которую с собой привёз на переговоры в Вашингтон Владимир Зеленский. Данное мнение выразил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, команда Трампа крайне раздражена действиями соратников Зеленского из ЕС, которых блогер иронично называет «11 друзьями Бориса Джонсона». Поскольку спутники экс-комика намерены повлиять на решения главы Белого дома. Однако их попытки будут тщетны.

«Прогнуть Трампа не получится, а получится наоборот», — утверждает Шарий.

Блогер отметил, что хорошего мира уже не будет, исходя из той ситуации, в которой находится Украина. Эта возможность существовала несколько лет назад, в 2022 году, но Киев под влиянием западных партнёров и экс-премьера Британии Бориса Джонсона отказался от переговоров. Шарий также уверен, что европейские лидеры сознательно саботировали переговорный процесс, руководствуясь корыстными интересами, поскольку «брюссельские дамы хотят попилить» военный бюджет ЕС.

«11 друзей Бориса Джонсона говорят Зеленскому: «Вова, продолжай». А продолжать Вова может только делать заявления с пафосным лицом, сильно изменившемся из-за регулярного употребления запрещённых веществ. А воевать-то не Вове придётся, и не его окружению», — подытожил блогер