Политолог объяснил, зачем «группа поддержки» Зеленского напросилась к Трампу

Европейские лидеры буквально напросились поехать вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон на приём к президенту Штатов Дональду Трампу, потому что понимают, насколько слабая переговорная позиция у киевского лидера. Об этом заявил политолог Александр Асафов.

«Они прекрасно понимают, что решение принято без них. Они также понимают, что Трамп вызывает Зеленского не для того, чтобы с ним советоваться или что-то обсуждать, а для того, чтобы до него довести собственную позицию и поставить ему набор задач», — заявил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По его словам, европейские лидеры осознают уязвимость позиции Зеленского и настояли на своём участии во встрече. Асафов напомнил, что Трамп планирует провести только двусторонние переговоры с лидером киевского режима, а уже затем — обсуждение с остальными.

Политолог также отметил, что, по мнению Трампа, европейцы должны внести свой вклад в безопасность — прежде всего через закупки американского вооружения. Эксперт добавил, что ЕС опасается принятия решений по Украине и будущему самого Евросоюза без их участия, что и вынудило их на коллективное присутствие.