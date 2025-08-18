Политолог объяснил, зачем «группа поддержки» Зеленского напросилась к Трампу
Политолог Асафов: Главы ЕС напросились к Трампу из-за слабости Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Европейские лидеры буквально напросились поехать вместе с Владимиром Зеленским в Вашингтон на приём к президенту Штатов Дональду Трампу, потому что понимают, насколько слабая переговорная позиция у киевского лидера. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Они прекрасно понимают, что решение принято без них. Они также понимают, что Трамп вызывает Зеленского не для того, чтобы с ним советоваться или что-то обсуждать, а для того, чтобы до него довести собственную позицию и поставить ему набор задач», — заявил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».
По его словам, европейские лидеры осознают уязвимость позиции Зеленского и настояли на своём участии во встрече. Асафов напомнил, что Трамп планирует провести только двусторонние переговоры с лидером киевского режима, а уже затем — обсуждение с остальными.
Политолог также отметил, что, по мнению Трампа, европейцы должны внести свой вклад в безопасность — прежде всего через закупки американского вооружения. Эксперт добавил, что ЕС опасается принятия решений по Украине и будущему самого Евросоюза без их участия, что и вынудило их на коллективное присутствие.
Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.