Роструд напомнил гражданам правила сокращения рабочего дня перед праздниками
Роструд: Россиянам положен сокращённый рабочий день перед праздниками
Офис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos
В предпраздничные дни рабочий день должен быть уменьшен на один час для всех работников, включая тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени. С таким напоминанием выступил Роструд в своём письме, сообщает РИА «Новости».
Если по каким-либо причинам невозможно сократить рабочее время, переработанные часы подлежат оплате. Кроме того, если длительность рабочей смены составляет один час или менее, работник полностью освобождается от выполнения своих обязанностей в этот день.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Министерство труда России предложило уменьшить количество иностранных работников в стране к 2026 году в девяти отраслях экономики. В частности, речь идёт о снижении доли иностранных граждан в строительстве, а также в секторах, связанных с обслуживанием населения и розничной торговлей алкоголем и табачными изделиями.