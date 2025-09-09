Мессенджер MAX
9 сентября, 02:10

Роструд напомнил гражданам правила сокращения рабочего дня перед праздниками

Роструд: Россиянам положен сокращённый рабочий день перед праздниками

Офис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

В предпраздничные дни рабочий день должен быть уменьшен на один час для всех работников, включая тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени. С таким напоминанием выступил Роструд в своём письме, сообщает РИА «Новости».

Если по каким-либо причинам невозможно сократить рабочее время, переработанные часы подлежат оплате. Кроме того, если длительность рабочей смены составляет один час или менее, работник полностью освобождается от выполнения своих обязанностей в этот день.

Ранее Life.ru сообщал о том, что Министерство труда России предложило уменьшить количество иностранных работников в стране к 2026 году в девяти отраслях экономики. В частности, речь идёт о снижении доли иностранных граждан в строительстве, а также в секторах, связанных с обслуживанием населения и розничной торговлей алкоголем и табачными изделиями.

