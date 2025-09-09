Роструд напомнил гражданам правила сокращения рабочего дня перед праздниками

В предпраздничные дни рабочий день должен быть уменьшен на один час для всех работников, включая тех, кто трудится на условиях неполного рабочего времени. С таким напоминанием выступил Роструд в своём письме, сообщает РИА «Новости».

Если по каким-либо причинам невозможно сократить рабочее время, переработанные часы подлежат оплате. Кроме того, если длительность рабочей смены составляет один час или менее, работник полностью освобождается от выполнения своих обязанностей в этот день.