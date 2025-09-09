Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 02:34

В Москве по делу о госизмене арестовали предпринимателя Деревянко

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Мещанский суд Москвы арестовал российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», приводит данные из картотеки ТАСС.

Бизнесмен не обжаловал арест и решение вступило в законную силу. По инкриминируемой статье ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. До этого Деревянко занимался оптовой торговлей, в числе прочего продавал ювелирные изделия, а также занимался фермерской деятельностью.

В Москве арестовали второго за неделю россиянина по делу о госизмене
В Москве арестовали второго за неделю россиянина по делу о госизмене

В конце августа ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену. Оба признались, что вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. После по указаниям кураторов собирали и передавали сведения о расположении важных инфраструктурных объектов в регионе.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar