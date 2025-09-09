В Москве по делу о госизмене арестовали предпринимателя Деревянко

Мещанский суд Москвы арестовал российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — приводит данные из картотеки ТАСС.

Бизнесмен не обжаловал арест и решение вступило в законную силу. По инкриминируемой статье ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. До этого Деревянко занимался оптовой торговлей, в числе прочего продавал ювелирные изделия, а также занимался фермерской деятельностью.