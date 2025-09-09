Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 02:54

В Ейске горит здание дельфинария, крокодиловой фермы и контактного зоопарка

В Ейске Краснодарского края загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Судьба животных пока остаётся неясной, сообщает Telegram-канал SHOT.

Дельфинарий горит в Ейске. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта. Там расположены не только дельфинарий, но и «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк». На месте работают экстренные службы и выясняют причины возгорания.

Ейский дельфинарий открылся в 2007 году. Среди его питомцев — черноморские дельфины афалины, дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.

Появились страшные кадры из доходного дома Янкеля Эсса после смертельного пожара
Появились страшные кадры из доходного дома Янкеля Эсса после смертельного пожара

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на юго-западе Москвы, где из пятиэтажного дома эвакуировали 48 жильцов. Там огонь охватил верхние этажи жилого дома. В результате ЧП пострадали двое взрослых и ребёнок.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar