В Ейске горит здание дельфинария, крокодиловой фермы и контактного зоопарка
В Ейске Краснодарского края загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Судьба животных пока остаётся неясной, сообщает Telegram-канал SHOT.
Дельфинарий горит в Ейске. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы рассказали, что огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта. Там расположены не только дельфинарий, но и «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк». На месте работают экстренные службы и выясняют причины возгорания.
Ейский дельфинарий открылся в 2007 году. Среди его питомцев — черноморские дельфины афалины, дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.
