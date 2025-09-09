Количество закрытий крупных предприятий в ЕС достигло максимума с 2009 года

Согласно данным Европейского мониторинга реструктуризаций, за первые восемь месяцев 2025 года количество закрывшихся крупных промышленных предприятий в Евросоюзе достигло максимального уровня со времени глобального финансового кризиса 2009 года. Всего о прекращении работы объявили 72 промышленные компании, что приближается к антирекорду 2009 года, когда закрылось 81 предприятие, пишет РИА «Новости».

В отличие от предыдущих лет, когда основная часть закрытий приходилась на Германию, в текущем году кризис практически равномерно распределился по странам-участницам: наибольшее количество закрытий зафиксировано в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%). В Хорватии и Дании прекратило работу лишь по одному предприятию.

Последствием массовых закрытий стало сокращение 27,3 тысячи рабочих мест, что является максимальным показателем с 2009 года. Для сравнения, в период пандемии CoViD-19 за аналогичный период было уволено 18,7 тысячи человек.