Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 сентября, 04:16

Количество закрытий крупных предприятий в ЕС достигло максимума с 2009 года

В Евросоюзе за 8 месяцев прекратили работу 72 промышленных предприятия

Флаг ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mounir Taha

Согласно данным Европейского мониторинга реструктуризаций, за первые восемь месяцев 2025 года количество закрывшихся крупных промышленных предприятий в Евросоюзе достигло максимального уровня со времени глобального финансового кризиса 2009 года. Всего о прекращении работы объявили 72 промышленные компании, что приближается к антирекорду 2009 года, когда закрылось 81 предприятие, пишет РИА «Новости».

В отличие от предыдущих лет, когда основная часть закрытий приходилась на Германию, в текущем году кризис практически равномерно распределился по странам-участницам: наибольшее количество закрытий зафиксировано в Испании (17%), Франции (14%), Чехии и Германии (по 11%). В Хорватии и Дании прекратило работу лишь по одному предприятию.

Последствием массовых закрытий стало сокращение 27,3 тысячи рабочих мест, что является максимальным показателем с 2009 года. Для сравнения, в период пандемии CoViD-19 за аналогичный период было уволено 18,7 тысячи человек.

ЕС может вывести из себя Си Цзиньпина санкциями против Китая за покупку нефти у России
ЕС может вывести из себя Си Цзиньпина санкциями против Китая за покупку нефти у России

Ранее Евросоюзу предрекли крах из-за усиления БРИКС и ШОС. Журналист Пол Стейган считает, что экономические меры США уже негативно сказываются на экономике ЕС. В то же время БРИКС и ШОС показывают заметное преимущество в областях экономики, торговли и технологий.

Артём Гапоненко
