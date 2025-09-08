Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:18

ЕС может вывести из себя Си Цзиньпина санкциями против Китая за покупку нефти у России

FT: ЕС планирует ввести санкции против Китая за покупку российской нефти и газа

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Введение санкций против Китая и ряда других стран обсуждают члены Евросоюза за закупки российских нефти и газа в обход старых рестрикций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа», — говорится в материале.

Введение вторичных санкций против союзников России потребует согласования с США и поддержки Вашингтона. Для обсуждения возможных мер европейская делегация в понедельник отправится в США. Новый пакет санкций направлен на ограничение торговли российскими энергоносителями и координацию международных действий против Москвы.

Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне
Пекин наказал японского сенатора за ложь о Тайване и Синьцзяне

Ранее сообщалось, что в августе Китай значительно увеличил закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись скидками на партии, которые Индия отказалась принимать из-за введённых США повышенных торговых пошлин. Объёмы поставок из портов Балтийского и Чёрного морей выросли почти вдвое, тогда как Индия сократила закупки в три раза. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным торговым ограничениям, препятствующим социально-экономическому развитию стран и мировой торговли.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ЕС
  • Китай
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar