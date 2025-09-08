ЕС может вывести из себя Си Цзиньпина санкциями против Китая за покупку нефти у России

Введение санкций против Китая и ряда других стран обсуждают члены Евросоюза за закупки российских нефти и газа в обход старых рестрикций. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа», — говорится в материале.