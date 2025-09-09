Минпросвещения России определило единое время на изучение всех предметов

Минпросвещения России установило единое время для изучения школьных предметов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кравцов отметил, что школам предложили около 30 примеров расписаний для использования.

«Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия», — приводит РИА «Новости» комментарий министра.

Например, для изучения истории в 10–11 классах рекомендовали выделять 136 часов — по два урока в неделю. При этом усилили акцент на событиях отечественной истории. Ранее школы проводили уроки истории по-разному. Например, на изучение Великой Отечественной войны выделяли всего шесть уроков. Теперь все школы должны проводить 18 уроков по теме.