Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 04:21

Минпросвещения России определило единое время на изучение всех предметов

Обложка © Freepik / jcomp

Обложка © Freepik / jcomp

Минпросвещения России установило единое время для изучения школьных предметов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Кравцов отметил, что школам предложили около 30 примеров расписаний для использования.

«Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия»,приводит РИА «Новости» комментарий министра.

Например, для изучения истории в 10–11 классах рекомендовали выделять 136 часов — по два урока в неделю. При этом усилили акцент на событиях отечественной истории. Ранее школы проводили уроки истории по-разному. Например, на изучение Великой Отечественной войны выделяли всего шесть уроков. Теперь все школы должны проводить 18 уроков по теме.

Онищенко обвинил школы в учащении психических расстройств у детей
Онищенко обвинил школы в учащении психических расстройств у детей

Напомним, что в конце августа в Госдуме поддержали решение Минпросвещения о единых временных рамках для школ. По закону, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00. При наличии второй смены все уроки заканчиваются до 19:00. Закон также запрещает проведение «нулевых» уроков и трёхсменный график.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar