Онищенко обвинил школы в учащении психических расстройств у детей

Психические расстройства стали чаще диагностироваться среди детей, обратил внимание академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, одной из причин развития недуга является чрезмерная учебная нагрузка в школах.

Кроме того, он отметил, что перегрузка в школе истощает организм ребёнка. Однако за счёт постоянного контакта между родителями и детьми происходит «естественная профилактика».