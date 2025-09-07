Мессенджер MAX
7 сентября, 14:06

Онищенко обвинил школы в учащении психических расстройств у детей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Психические расстройства стали чаще диагностироваться среди детей, обратил внимание академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, одной из причин развития недуга является чрезмерная учебная нагрузка в школах.

«У детей в школе большая нагрузка, постоянная тревога: выучил не выучил урок», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Кроме того, он отметил, что перегрузка в школе истощает организм ребёнка. Однако за счёт постоянного контакта между родителями и детьми происходит «естественная профилактика».

Ранее врач назвал тревожные звоночки, указывающие на опаснейшую патологию у детей. Так, повторяющиеся боли в груди могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Кроме того, россиянам предложили полезную еду для заботы о сердце и сосудах. А ещё перечислены продукты для хорошей работы мозга, которые следует давать ребёнку в школу.

