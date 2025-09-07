Онищенко обвинил школы в учащении психических расстройств у детей
Психические расстройства стали чаще диагностироваться среди детей, обратил внимание академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, одной из причин развития недуга является чрезмерная учебная нагрузка в школах.
«У детей в школе большая нагрузка, постоянная тревога: выучил не выучил урок», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.
Кроме того, он отметил, что перегрузка в школе истощает организм ребёнка. Однако за счёт постоянного контакта между родителями и детьми происходит «естественная профилактика».
