Стало известно, за какие «не очень серьёзные нарушения» теперь будут штрафовать родителей
Юрист Ярмуш: Родителей могут оштрафовать, если ребёнок прогуливает школу
Родители обязаны заботиться о безопасности своего наследника, обеспечивать его одеждой, обувью и питанием, а также следить за тем, чтобы он посещал школу и не оставался без присмотра, напомнила специалист по судебным разбирательствам в области опеки над детьми Мария Ярмуш.
По её словам, родителей могут оштрафовать, если ребёнок регулярно прогуливает школу или участвует в драках с одноклассниками. При этом нарушения, тянущие на штраф, не обязательно должны быть систематическими, чтобы штраф был выписан. Его можно получить, если поздно вечером полиция обнаружит ребёнка на улице без сопровождения взрослых, или если маленький ребёнок останется дома один.
«То есть штраф можно получить даже за не очень серьёзное, но потенциально опасное нарушение», — предупредила юрист.
Она привела пример, когда мать оставила двух маленьких детей одних дома, а сама вышла на улицу, чтобы вынести мусор. За время её отсутствия дети начали ссориться, соседи услышали крики и вызвали полицию. Несмотря на то, что женщина вернулась через несколько минут, её всё равно оштрафовали. Однако у родителей всегда есть возможность объяснить полицейским причины нарушения, а также оспорить штраф в суде, отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Напомним, в России кратно выросли штрафы для нерадивых родителей. Наказание за неисполнение родительских обязанностей увеличили до 2000 рублей. К слову, адвокат уже объяснил, каких родителей будут штрафовать по-новому.