Стало известно, за какие «не очень серьёзные нарушения» теперь будут штрафовать родителей

Родители обязаны заботиться о безопасности своего наследника, обеспечивать его одеждой, обувью и питанием, а также следить за тем, чтобы он посещал школу и не оставался без присмотра, напомнила специалист по судебным разбирательствам в области опеки над детьми Мария Ярмуш.

По её словам, родителей могут оштрафовать, если ребёнок регулярно прогуливает школу или участвует в драках с одноклассниками. При этом нарушения, тянущие на штраф, не обязательно должны быть систематическими, чтобы штраф был выписан. Его можно получить, если поздно вечером полиция обнаружит ребёнка на улице без сопровождения взрослых, или если маленький ребёнок останется дома один.

«То есть штраф можно получить даже за не очень серьёзное, но потенциально опасное нарушение», — предупредила юрист.