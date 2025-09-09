Мессенджер MAX
9 сентября, 04:18

Росавиация сняла ограничения на полёты в аэропорту Тамбова спустя пять часов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Тамбова Донское сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиациии Артём Кореняко.

Ограничения действовали с 01:01 по московскому времени 9 сентября и были введены для безопасности полётов. Воздушная гавань работала с ограничениями более пяти часов. Сейчас самолёты вновь могут приземляться и вылетать без задержек.

Прошедшей ночью Росавиация вводила похожие меры в аэропорту Сочи, чтобы минимизировать риски для пассажиров и экипажей. Там ограничения действовали меньше часа.

