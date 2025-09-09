Мессенджер MAX
9 сентября, 04:29

В Кремле раскрыли, как Путин отмечает день рождения

Песков: Путин в день рождения проводит время с семьёй и встречается с коллегами

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин проводит свой день рождения. 7 октября глава государства старается быть рядом с близкими, но часто праздник превращается в рабочий день.

«Конечно, как все люди, он отмечает с родными и знакомыми. Но чаще всего получается служебное празднование – встречи, звонки от лидеров других стран», – объяснил Песков в интервью ТАСС, которое он дал на Восточном экономическом форуме.

Нередко в этот день у Путина проходят переговоры с коллегами по СНГ, а иностранные лидеры поздравляют его по телефону.

В МИД рассказали, в какую страну Путин направится 9 октября
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас у президента нет даже мини-отпусков.

Юния Ларсон
