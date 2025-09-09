В Кремле раскрыли, как Путин отмечает день рождения

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин проводит свой день рождения. 7 октября глава государства старается быть рядом с близкими, но часто праздник превращается в рабочий день.

«Конечно, как все люди, он отмечает с родными и знакомыми. Но чаще всего получается служебное празднование – встречи, звонки от лидеров других стран», – объяснил Песков в интервью ТАСС, которое он дал на Восточном экономическом форуме.

Нередко в этот день у Путина проходят переговоры с коллегами по СНГ, а иностранные лидеры поздравляют его по телефону.