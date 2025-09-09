Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 04:59

Кадыров рассказал об ударе возмездия по Генштабу ВСУ в Киеве в 2024-м

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл детали атаки 2024 года, когда российские «Герани» нанесли удар возмездия по центру управления беспилотниками в Киеве. Именно оттуда велось управление дроном, атаковавшим Российский университет спецназа в Гудермесе.

«В ту же ночь была ответка. Как только установили, откуда управляли дроном, по этому объекту прилетели две «Герани». Ракеты пробили крышу. Наша радиоразведка перехватила переговоры: там говорили о девяти погибших и 17 раненых. С нашей стороны жертв не было», – отметил Кадыров в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что в конце октября 2024 года крыша пустующего здания на территории РУС загорелась после удара украинского БПЛА. Никто не пострадал. Уже на следующий день российские дроны нанесли удар возмездия по объекту в Киеве.

«Благодарен всем воинам»: Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Ранее Life.ru писал, что в Чечню приходят десятки писем с Украины. Женщины, потерявшие связь с сыновьями или мужьями, воюющими в рядах ВСУ, ищут помощи у Рамзана Кадырова. Они обращаются к нему напрямую, и просят найти хоть какую-то информацию о пропавших.

Юния Ларсон
