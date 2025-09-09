Педиатра нашли мёртвым под окнами элитного ЖК в Москве, куда он приехал по вызову

В Москве под окнами элитной жилой многоэтажки нашли тело педиатра, который приехал ночью на вызов к ребёнку. Трагедия произошла на севере Москвы, сообщает Mash. Консьерж рассказала, что видела, как медики зашли в квартиру, а позже она заметила вторую скорую, которая прибыла уже к месту падения. Что именно произошло — пока неизвестно.

Двор столичного ЖК, где было найдено тело врача. Фото © Telegram / Mash

По предварительной информации, первая бригада скорой помощи приехала к дому около двух часов ночи. Медики поднялись на 18-й этаж к семье, где был маленький пациент. Через какое-то время тело педиатра оказалось под окнами здания. Сейчас территория оцеплена, выясняются обстоятельства трагедии.