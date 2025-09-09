Кобяков: Разведка Германии снимала с рейсов немцев, ехавших в Россию на ПМЭФ
Обложка © Life.ru
Германская разведка BND снимала с рейсов немцев, направлявшихся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков. По его мнению, это свидетельствует о проблемах с демократией в указанной стране.
Выступая на ВЭФ, советник также выразил предположение, что Соединённые Штаты в настоящее время чаще направляют на международные форумы разведчиков. Он отметил, что, хотя детальный анализ состава бизнес-участников ещё не проводился, у него складывается впечатление, что под видом предпринимателей прибывают лица, решающие иные задачи. В разговоре с РИА «Новости» Кобяков добавил, что в России подобные действия хорошо понимают и к ним готовы — специальные службы знают, как реагировать в таких ситуациях.
ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. Форум служит площадкой для конструктивного диалога, где обсуждаются актуальные экономические вызовы, предлагаются практические решения и запускаются масштабные международные проекты. ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества со всего мира.
Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2026 пройдёт 3–6 июня. Страной-гостем станет Саудовская Аравия