Кобяков: Разведка Германии снимала с рейсов немцев, ехавших в Россию на ПМЭФ

Германская разведка BND снимала с рейсов немцев, направлявшихся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков. По его мнению, это свидетельствует о проблемах с демократией в указанной стране.

Выступая на ВЭФ, советник также выразил предположение, что Соединённые Штаты в настоящее время чаще направляют на международные форумы разведчиков. Он отметил, что, хотя детальный анализ состава бизнес-участников ещё не проводился, у него складывается впечатление, что под видом предпринимателей прибывают лица, решающие иные задачи. В разговоре с РИА «Новости» Кобяков добавил, что в России подобные действия хорошо понимают и к ним готовы — специальные службы знают, как реагировать в таких ситуациях.