Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 06:53

Этнограф Каверин опубликовал первое фото после освобождения из афганского СИЗО

Святослав Каверин. Обложка © Telegram / SWAT SLAV

Святослав Каверин. Обложка © Telegram / SWAT SLAV

Российский этнограф Святослав Каверин, проведший 52 дня в СИЗО в Афганистане, вернулся в Россию и опубликовал своё первое фото из аэропорта Шереметьево. Снимок появился в телеграм-канале учёного.

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — написал Каверин.

Позднее этнограф добавил краткое сообщение: «Наконец я дома», выразив благодарность неравнодушным людям за поддержку.

Российский этнограф Каверин вернулся в Москву после заключения в Афганистане
Российский этнограф Каверин вернулся в Москву после заключения в Афганистане

Напомним, что учёный был задержан афганскими властями 19 июля в городе Кундуз во время исследовательской поездки, связанной с изучением провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. По словам Каверина, формальным основанием для ареста послужило обвинение в попытке контрабанды украшений, после чего его перевезли в главное управление разведки Афганистана в Кабуле для дальнейшего разбирательства.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar