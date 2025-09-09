Этнограф Каверин опубликовал первое фото после освобождения из афганского СИЗО

Российский этнограф Святослав Каверин, проведший 52 дня в СИЗО в Афганистане, вернулся в Россию и опубликовал своё первое фото из аэропорта Шереметьево. Снимок появился в телеграм-канале учёного.

«После 52 суток полного оффлайна я ничего пока не знаю. Сижу в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, так как не мог не вызвать интерес. По мере наличия связи что-то напишу потом», — написал Каверин.

Позднее этнограф добавил краткое сообщение: «Наконец я дома», выразив благодарность неравнодушным людям за поддержку.