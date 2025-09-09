Суд обязал виновника взрыва в доме в Ступине выплатить 362 млн рублей

Житель подмосковного Ступина Алексей Зарубин, признанный виновным во взрыве газа в жилом доме в 2022 году, должен выплатить 362 миллиона рублей на ремонт дома. Соответствующее решение вынес суд, удовлетворив исковые требования администрации городского округа и Фонда капитального ремонта МинЖКХ.

Как пишет РИА «Новости», документально подтверждена стоимость восстановительных работ для повреждённого многоквартирного дома. Суд постановил полностью удовлетворить гражданские иски о возмещении материального ущерба, предъявленные Администрацией городского округа Ступино на сумму 227 152 955 рублей 57 копеек и Фондом капитального ремонта Министерства ЖКХ на сумму 134 984 089 рублей 76 копеек.