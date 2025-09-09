Устроивший взрыв в Ступине сомневался в отцовстве и употреблял наркотики

Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, признанный виновным в организации взрыва газа в жилом доме в 2022 году, повлёкшего гибель шести человек, включая его собственную семью, сомневался в своём отцовстве и систематически употреблял наркотические вещества. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Согласно показаниям обвиняемого, конфликт с супругой обострился на почве наркотиков. Зарубин требовал, чтобы жена прекратила употреблять вещества, указывая на растущих детей, на что она ответила провокационным вопросом: «Как ты отреагируешь на тот факт, что твои дети являются не твоими?». Эта фраза спровоцировала угрозы со стороны Зарубина, который заявил, что уйдёт от жены, проведёт генетическую экспертизу и будет «жёстко» судиться , а также заберёт детей независимо от её результатов, поскольку считает их своими и глубоко привязан к ним. Позднее он уточнил, что сомнения в отцовстве касались только младшего ребёнка, поскольку супруга не сразу сообщила о беременности.

В суде Зарубин кардинально изменил показания, заявив, что версия о сомнениях в отцовстве была продиктована его тяжёлым физическим и психологическим состоянием после больницы, под воздействием лекарств. Он утверждал, что настоящей целью было побудить следствие провести ДНК-экспертизу, а в роковой день с женой обсуждалась исключительно тема наркотиков. Подсудимый настаивал, что взрыв был несчастным случаем, а не умышленным актом.

Материалы дела также содержат признание Зарубина в многолетнем употреблении наркотиков: марихуану он курил с 2010 года несколько раз в неделю, амфетамин принимал несколько раз в месяц. Его супруга также употребляла амфетамин ещё до брака. За день до трагедии Зарубин принял амфетамин, а накануне несколько раз курил марихуану — перед походом в торговый центр и во время вечернего просмотра фильма.