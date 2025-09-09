В Подмосковье учитель ОБЖ разбился на мотоцикле, пытаясь успеть на урок — видео смертельной аварии
В Подмосковье 32-летний преподаватель ОБЖ и физкультуры, опаздывая на урок в школу №1 им. В.Н. Леонова, не справился с управлением мотоцикла и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
ДТП с преподавателем ОБЖ в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл днём в Зарайске. Педагогический коллектив и ученики школы потрясены гибелью педагога, чью кандидатуру буквально этим летом утвердили на местную доску почёта. По предварительным данным, учитель потерял равновесие на скорости, что привело к фатальным последствиям.
