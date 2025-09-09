Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 07:33

В Подмосковье учитель ОБЖ разбился на мотоцикле, пытаясь успеть на урок — видео смертельной аварии

SHOT: Учитель ОБЖ из Зарайска погиб в ДТП, пытаясь успеть на урок в школу

В Подмосковье 32-летний преподаватель ОБЖ и физкультуры, опаздывая на урок в школу №1 им. В.Н. Леонова, не справился с управлением мотоцикла и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ДТП с преподавателем ОБЖ в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл днём в Зарайске. Педагогический коллектив и ученики школы потрясены гибелью педагога, чью кандидатуру буквально этим летом утвердили на местную доску почёта. По предварительным данным, учитель потерял равновесие на скорости, что привело к фатальным последствиям.

Ранее Life.ru сообщал, как четыре человека пострадали в лобовом столкновении в Дмитровском городском округе Московской области. По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Toyota, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Мария Любицкая
