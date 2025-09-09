От высшей точки Европы до парты: 7-летний альпинист стал первоклашкой сразу после покорения Эльбруса

Семилетний Дмитрий Назаров пошёл в первый класс школы посёлка Научный в Крыму через две недели после восхождения на Эльбрус. О необычной жизни юного альпиниста рассказал его отец Сергей Назаров в беседе с ForPost.

Дима с юных лет ходил с отцом в горы, точнее, сначала мальчик покорял вершины на руках отца. Как только сын подрос и уверенно встал на ноги, Сергей Назаров стал увеличивать дистанции. В этом году семья альпинистов осмелилась покорить Эльбрус.

Группа с юным альпинистом выбрала подъём по северному, более сложному, но менее людному склону горы. Восхождение заняло у них 30 часов. Штурм горы состоялся ночью, и это было самым сложным, признаётся сам Дима.

«Было очень холодно. Вот прям, действительно, сильно-сильно морозило, особенно под утро. Руки и ноги промораживало. Поэтому приходилось с этим бороться: я растирал Димасу руки, мы меняли между собой перчатки, отдал ему свою куртку — дополнительно сверху накинул. В общем пришлось побороться, но как только солнце вышло, мы согрелись», — говорит Сергей Назаров.