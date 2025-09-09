В рядах украинской армии есть много наёмников из Японии, которые приезжают в Киев, проходят военную подготовку и отправляются на передовую, однако к ним отношение начальства гораздо лояльнее. Об этом рассказал украинский пленный, видео его допроса передал РИА «Новости» посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Иностранные наёмники были. Сталкивался с ними, когда проходил БЗВП (базовая общевойсковая подготовка — прим. Life.ru) в Черкасской области, пгт Верхнячка», — пояснил 49-летний военнопленный.

Сам он родом из Винницкой области, после мобилизации попал на военный полигон, где проходил обучение вместе с группой иностранцев, среди которых он заметил четырёх японцев, двух поляков, колумбийца, американца, немца и даже одного ирландца. К ним был приставлен переводчик, отметил пленный. По его словам, форма у иностранных военных сильно отличалась, а шевроны были на непонятных бойцу языках.

Боец ВСУ рассказал, что обучение все проходили одинаковое: стрельба, метание гранат, марш-броски, ночные стрельбы и штурм окопов. Начальство, по словам пленного, запрещало украинцам общаться с иностранцами, не объясняя причину, хотя проживали все солдаты рядом. Также он заметил, что приезжих всегда пропускали на тренировки первыми и относились лояльнее.

После полигона всю группу перекинули в Сумскую область, из наёмников было создано отдельное подразделение. Пленный добавил, что на второй день иностранцев отправили на штурм, но возлагаемые на них надежды они не оправдали. «Но они то ли не туда пошли, и нарвались на российских военнослужащих, и их разбили. И больше я их не видел никогда», — резюмировал украинец.