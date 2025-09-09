Под Петербургом мужчина нашёл тело мёртвого сына за дверью с табличкой «не беспокоить»

В Ломоносовском районе Ленинградской области отец обнаружил своего девятилетнего сына без признаков жизни в его комнате. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По предварительным данным, на двери комнаты мальчика висела табличка с просьбой не беспокоить, которую родители уже перестали воспринимать как нечто необычное.

Родственники подчёркивают, что мальчик не увлекался социальными сетями или интернетом. Окружение характеризовало его как успешного третьеклассника с хорошими отношениями в школе и семьей. Правоохранительные органы начали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.