Суд в Москве арестовал фигуранта дела о терроризме в Азербайджане
Правоохранительные органы Азербайджана направили официальный запрос российской стороне о выдаче гражданина, задержанного на территории России и обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА «Новости», азербайджанская сторона намерена привлечь фигуранта к уголовной ответственности за организацию террористических учений, создание преступного сообщества и формирование незаконных вооружённых групп.
«Правоохранительными органами Азербайджана подтверждены намерения требовать выдачи фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности за преступления», — указывается в материалах дела.
Российский суд, рассматривающий вопрос о мере пресечения, отметил отсутствие каких-либо препятствий для экстрадиции задержанного в Азербайджан.
Как ранее сообщалось, российские правоохранительные органы задержали мужчину на основании международного розыска, инициированного Азербайджаном, где он был заочно арестован. Московский суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на время рассмотрения запроса об экстрадиции.
Ранее в Дагестане были арестованы два человека, которые принадлежали к египетской террористической организации, ставившей своей целью формирование мирового халифата. В период с 2023 по 2024 год подозреваемые осуществляли сбор денежных средств через Интернет и исполняли задания этой группировки. После прибытия в Россию в мае 2024 года их задержали. Против них было инициировано уголовное дело.