Суд в Москве арестовал фигуранта дела о терроризме в Азербайджане

Правоохранительные органы Азербайджана направили официальный запрос российской стороне о выдаче гражданина, задержанного на территории России и обвиняемого в ряде тяжких преступлений. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА «Новости», азербайджанская сторона намерена привлечь фигуранта к уголовной ответственности за организацию террористических учений, создание преступного сообщества и формирование незаконных вооружённых групп.

«Правоохранительными органами Азербайджана подтверждены намерения требовать выдачи фигуранта для привлечения его к уголовной ответственности за преступления», — указывается в материалах дела.

Российский суд, рассматривающий вопрос о мере пресечения, отметил отсутствие каких-либо препятствий для экстрадиции задержанного в Азербайджан.

Как ранее сообщалось, российские правоохранительные органы задержали мужчину на основании международного розыска, инициированного Азербайджаном, где он был заочно арестован. Московский суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на время рассмотрения запроса об экстрадиции.