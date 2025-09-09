Движение на Крымскому мосту приостанавливали на 40 минут

Крымский мост вновь открыт для движения автотранспорта, приостановка трафика продлилась всего 40 минут. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Время ожидания в очереди на досмотр может составить до двух часов, предупредили автомобилистов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 461 транспортное средство. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 514 транспортных средств», — отмечается в сообщении.