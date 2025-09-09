Мессенджер MAX
9 сентября, 08:35

Сийярто: Венгрия подпишет с Западом самый долгосрочный контракт на поставки газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Венгрия подпишет самый долгосрочный в истории страны контракт на поставки природного газа с западного направления. Об этом политик сообщил в своём официальном аккаунте в запрещённой социальной сети, сопроводив заявление фотографиями из будапештского аэропорта, но сознательно не раскрыв страну-поставщика.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что правительство Венгрии последовательно реализует стратегию диверсификации энергетических поставок, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

К слову, Венгрии зависит от трубопроводных поставок российского газа. По данным на первые восемь месяцев 2023 года, Будапешт импортировал из России более 5 миллиардов кубометров газа, при этом к концу года объём поставок может достигнуть рекордных значений.

Сийярто: Киев не мог атаковать Дружбу без ведома чиновников в ЕС

Напомним, что атаки на нефтепровод «Дружба» вызвали напряжённость в отношениях между Венгрией и Украиной. Глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига категорично заявил, что Будапешт не вправе диктовать Зеленскому, как ему следует действовать, и подчеркнул, что энергетическая безопасность Венгрии зависит от её народа. В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна рассматривает удары по «Дружбе» как вмешательство.

