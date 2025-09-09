Сийярто: Венгрия подпишет с Западом самый долгосрочный контракт на поставки газа

Венгрия подпишет самый долгосрочный в истории страны контракт на поставки природного газа с западного направления. Об этом политик сообщил в своём официальном аккаунте в запрещённой социальной сети, сопроводив заявление фотографиями из будапештского аэропорта, но сознательно не раскрыв страну-поставщика.

«Чем больше маршрутов, чем больше газа мы сможем закупать, тем в большей безопасности мы будем. Поэтому сегодня мы подписываем новый долгосрочный контракт на закупку природного газа. Это будет наш самый долгосрочный контракт на покупку природного газа с западного направления», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что правительство Венгрии последовательно реализует стратегию диверсификации энергетических поставок, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

К слову, Венгрии зависит от трубопроводных поставок российского газа. По данным на первые восемь месяцев 2023 года, Будапешт импортировал из России более 5 миллиардов кубометров газа, при этом к концу года объём поставок может достигнуть рекордных значений.