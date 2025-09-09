Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 09:03

Мексиканский наркокартель CJNG прошёл обучение по управлению дронами на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Участники наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) проходили обучение на территории Украины, в ходе которого они осваивали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях боевых действий. Об этом сообщает мексиканское издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско.

Источники отмечают, что обучение картеля включало отработку маневрами в парах, использование укрытий, стратегию отступления и работу с оружием. Это, как говорится в материале, значительно повысило оперативные возможности преступной группировки.

«Вопрос времени»: США испугались нападения закалённых на Украине мексиканских наёмников
«Вопрос времени»: США испугались нападения закалённых на Украине мексиканских наёмников

Ранее Мексика предупредила Украину о передаче знаний о FPV-дронах наркокартелям. Центр национальной разведки страны летом 2024 года передал СБУ информацию, в которой указывалось: некоторые добровольцы вступали в «Интернациональный легион» с намерением получить продвинутые знания по эксплуатации беспилотников.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мексика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar