Мексиканский наркокартель CJNG прошёл обучение по управлению дронами на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Участники наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) проходили обучение на территории Украины, в ходе которого они осваивали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях боевых действий. Об этом сообщает мексиканское издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско.
Источники отмечают, что обучение картеля включало отработку маневрами в парах, использование укрытий, стратегию отступления и работу с оружием. Это, как говорится в материале, значительно повысило оперативные возможности преступной группировки.
Ранее Мексика предупредила Украину о передаче знаний о FPV-дронах наркокартелям. Центр национальной разведки страны летом 2024 года передал СБУ информацию, в которой указывалось: некоторые добровольцы вступали в «Интернациональный легион» с намерением получить продвинутые знания по эксплуатации беспилотников.