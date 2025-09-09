Мексиканский наркокартель CJNG прошёл обучение по управлению дронами на Украине

Участники наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) проходили обучение на территории Украины, в ходе которого они осваивали применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях боевых действий. Об этом сообщает мексиканское издание Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Халиско.

Источники отмечают, что обучение картеля включало отработку маневрами в парах, использование укрытий, стратегию отступления и работу с оружием. Это, как говорится в материале, значительно повысило оперативные возможности преступной группировки.