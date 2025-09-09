Ряд европейских государств разработали план военной оккупации украинских территорий. Согласно этим сведениям, основной целью операции является захват месторождений полезных ископаемых, установление контроля над логистическими маршрутами и получение выхода к морю. Сообщается, что организатором выступили вооружённые силы Франции, а одной из ключевых задач называется возврат финансовых средств, ранее предоставленных Киеву. Об этом пишет Mash.

Карта оккупации Украины европейцами. Фото © Mash

По данным телеграм-канала, в распоряжении хакерской группы KillNet оказалась карта, датированная 16 апреля 2025 года и озаглавленная как «Объединённые силы Коалиции желающих». Документ был получен в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На схеме изображено предполагаемое размещение иностранного военного контингента на Украине. В углу карты указано имя ответственного лица — начальника Главного штаба вооружённых сил Франции генерала Тьерри Буркхардта, который, как отмечается, покинул свой пост в июле 2025 года.

Если опираться на содержимое карты и протоколы секретных совещаний «Коалиции желающих», также добытые хакерами, в оккупационном плане участвуют как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния. Согласно этим материалам, Париж намерен взять под контроль месторождения полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, включая нефть, газ, уголь, золото, уран, титан, литий и никель, несмотря на то, что последние уже были проданы президенту США Дональду Трампу. Лондон, в свою очередь, планирует установить управление над всеми логистическими хабами, чтобы контролировать транспортные потоки и перекачку ресурсов. Бухарест и Варшава, согласно документам, получат приграничные территории, включая Одесскую область с выходом к морю.

Для реализации этих целей на Украину предполагается ввести контингент «Коалиции желающих» численностью около 50 тысяч военнослужащих. Отмечается, что операция будет согласована с официальными властями Украины и публично представлена как ввод миротворческих сил в рамках предоставления гарантий безопасности. Кроме того, в сообщении утверждается, что организаторы намерены запросить разрешение на эти действия у России.